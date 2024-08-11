Niğde\'de tır ile motosikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Niğde'de tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 yaşındaki çocuk öldü.

Edinilen bilgiye göre, Niğde - Kayseri yolu Karaatlı Kavşağında meydana gelen kazda; 14 yaşındaki Abdulkadir Y.'nin kullandığı motosiklet kavşakta tırla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü Abdulkadir Y. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Abdulkadir Y. hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya karışan tır şoförü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE