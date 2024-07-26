Niğde'de Tırın Kasasında 86 Kilo 950 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Tırın kasasında 86 kilo 950 gram esrar ele geçirildi

NİĞDE - Niğde'de yapılan narkotik operasyonunda bir tırın kasasında 86 kilo 950 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine tespit ettikleri tıra operasyon düzenledi. Durdurulan tırda narkotik köpeği ile yapılan aramada 23 pakette 86 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsünün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Niğde Valisi Cahit Çelik, "Kıymetli hemşehrilerim müsterih olsun ki ilimiz genelinde uyuşturucu ile mücadelemiz kapsamlı bir şekilde kararlılıkla sürdürülmektedir. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" notuyla operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.