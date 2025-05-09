Niğde\'de Trafik Haftası Etkinlikleri Kapsamında Eğitimler Gerçekleştirildi

3-9 Mayıs Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde; Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde geniş kapsamlı trafik eğitimleri gerçekleştirildi.

Eğitim faaliyetleri kapsamında; Miniko Anaokulunda 22 öğrenciye Trafik Eğitim Parkı'nda, Final Ortaokulu'nda 48 öğrenciye, Şehit Eren Bülbül Anaokulu'nda 177 öğrenciye, Fatma ve Mehmet Karaca Ortaokulu'nda 29 öğrenciye, Nasrettin Hoca Anaokulu'nda 47 öğrenciye ve İmam Hatip Ortaokulu'nda 142 öğrenciye trafik kuralları hakkında eğitimler verildi. Ayrıca, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde öğrenim gören 75 motosiklet sürücüsüne güvenli motosiklet kullanımı, kaskın önemi ve genel trafik kuralları konularında bilgilendirmeler yapıldı. Bunun yanı sıra, Kayseri Yolu 14. kilometrede bulunan uygulama noktasındaki Yaşam Tüneli'nde de farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşmanın tehlikeleri ve kırmızı ışık ihlalleri başta olmak üzere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Etkinlikte 64 sürücü ve 115 yolcu olmak üzere toplam 179 vatandaşla yüz yüze iletişim kurularak görsel destekli eğitimler verildi. - NİĞDE