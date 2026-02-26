Niğde\'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.30 sıralarında Niğde- Bor yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 SN 8672 plakalı otomobil aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan otomobil sürücüsünün sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından sürücünün cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE