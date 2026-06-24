Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor.
Önleyici faaliyetler kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, "En İyi Narkotik Polisi Anne", "Narkorehber", "Narkokaan", "Narkogençlik" ve "Narkonokta" projeleri çerçevesinde 13 etkinlik düzenlendi.
Etkinliklerde toplam 4 bin 761 vatandaşa uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme yapılırken, farkındalık oluşturmak amacıyla el broşürleri de dağıtıldı. - NİĞDE
Son Dakika › 3. Sayfa › Niğde'de Uyuşturucu ile Mücadele Etkinlikleri - Son Dakika
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