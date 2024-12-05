Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Niğde'de Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi gözaltına alındı.

Bor Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerine yapılan operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. İfadeleri alındıktan sonra 1 şüpheli serbest bırakılırken bir şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şüpheli şahısların işyerlerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 1 adet tüfek, 3 adet tüfek fişeği, 2 adet uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı düşünülen aseton, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. - NİĞDE