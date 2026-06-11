Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu

Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonu
11.06.2026 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, Hacıabdullah Kasabası'nda uyuşturucu satıcısına yönelik operasyon düzenledi.

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarının yakalanmasına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Merkez ilçeye bağlı Hacıabdullah Kasabası'nda bir şüpheliye ait ikamet ve tarlada gerçekleştirilen aramalarda 615 gram kubar esrar ile 29 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Hacıabdullah, Uyuşturucu, Operasyon, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Niğde, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mesut Bey Mesut Bey:
    şahane bir operasyon gerçekten jandarma çok başarılı. umarım bu tür çalışmalar devam eder. 0 0 Yanıtla
  • Baran Uslucan Baran Uslucan:
    aynen bak işte bu yüzün okula gitmek lazımdı ya bu adamların kafası böyle bir şey yapıyo bi eğitim alsa böyle yolu tutar mıydı acaba 0 0 Yanıtla
  • Özlem Yılmaz Özlem Yılmaz:
    ya bu işleri artık drone ve kameralarla yapıyorlar da hala böyle operasyonlar mı yapıyoruz birde teknoloji kullansak daha verimli olur herhalde 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
Ankara’da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı Ankara'da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

18:11
Morata’dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim
Morata'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim
17:52
Fenerbahçe’den Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
17:43
Milli takım yolda kaldı Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:47
İngiltere’de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 18:30:10. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.