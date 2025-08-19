Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-18 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan işlemlerin ardından 2 şüpheli adli mercilerce tutuklanırken, 3 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 20,81 gram uyuşturucu madde, 8 adet sentetik ecza maddesi ile 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi. - NİĞDE
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
