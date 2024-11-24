Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptıkları operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahısların üzerlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi ile 3 adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 3 adet şarjör, 2 adet ruhsatsız tüfek, 4 adet 7.65 çapında mermi, 4 adet hassa terazi ve 3 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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