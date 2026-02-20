Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 şüpheli yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 98,72 gram uyuşturucu madde, 9 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli'den 4'ü çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NİĞDE