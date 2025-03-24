Niğde'de narkotik ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 8 şüpheliyi yakaladı. Operasyon kapsamında şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Son Dakika › 3.Sayfa › Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama - Son Dakika
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