Niğde\'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Niğde'de uyuşturucu madde ticareti yapan, bulunduran ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli yakalanırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi de gözaltına alındı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde çalışma gerçekleştirildi. Operasyonlarda yakalanan 4 şüpheliden biri, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 182,34 gram uyuşturucu madde, bir hassas terazi, 2 cam aparat, bir miktar aseton ve 40 bin 400 lira ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında ayrıca uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında 5 yıl, 4 yıl 2 ay ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.