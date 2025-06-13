Niğde\'de Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Bor ilçesine bağlı Karanlıkdere köyünde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah bulundurduğu tespit edilen bir şahsa yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen aramada şüpheli şahsın üzerinde, kullandığı araçta ve ikametinde yapılan incelemelerde; 11 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde kullanımında kullanılan 3 aparat, 1 ruhsatsız tabanca, 1 uzun namlulu tüfek mekanizması, 10 adet 9 mm tabanca fişeği ve 79 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - NİĞDE