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Niğde'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde iddiaya göre tek başına yaşayan Bayram B.'den (68) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Haber verilmesi ikamete olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çağrısına yanıt alınamaması üzerine itfaiye ekipleri tarafından evin kapısı açıldı. Sağlık ve polis ekipleri eve girdiklerinde Bayram B.'yi hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bayram B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE