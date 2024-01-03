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Niğde'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Niğde'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi gözaltına alındı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aralık ayında gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 215 adet sentetik ecza maddesi, 142,3 gram sentetik kannabinoid maddesi, 130,98 gram metamfetamin maddesi, 33,31 gram eroin maddesi, 23,95 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 224 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

03.01.2024 - 16:17,
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Niğde'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi gözaltına alındı

NİĞDE - Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aralık ayında gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonlarında 45 şüpheliyi yakaladı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 215 adet sentetik ecza maddesi, 142,3 gram sentetik kannabinoid maddesi, 130,98 gram metamfetamin maddesi, 33,31 gram eroin maddesi, 23,95 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 224 adet fişek ele geçirildi.

Haklarında narkotik suçlarından yakalama emri bulunan yakalanan 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde\'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Niğde'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 45 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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