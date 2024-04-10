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Niğde'de zincirleme trafik kazası: 2 'si çocuk 8 yaralı

NİĞDE - Niğde- Kayseri yolunda etkili olan dolu ve sağanak yağmur yağışı sonrası ıslanan yolda 4 araç bir birine girdi, 2' si çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Niğde Kayseri yolunda meydana geldi. Etkili olan dolu ve yağmur yağışı sonrası 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine Emniyet, Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 2'si çocuk olmak üzere 8 yaralı ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.