Niğde İl Jandarma Komutanlığı, kaçan araç sahibini yakaladı

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Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza yaptıktan sonra kaçan araç sahibini yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, Niğde merkeze bağlı Kömürcü Köyünde 17 Temmuz tarihinde meydana geldi. Çift taraflı maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası olayına karışan ve olay yerinden kaçan araç, Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmalar sunucu tespit edildi.

Araç sahibi T.Y. Niğde merkeze bağlı Yeşilgölcük Kasabasında yakalanarak gözaltına alındı. - NİĞDE