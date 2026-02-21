Niğde Kalesi\'nde istinat duvarı çöktü

Niğde Kalesi çevresinde bulunan ve araç trafiğinin de kullandığı yolda istinat duvarı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, çöken duvarın altında herhangi birinin kalıp kalmadığını belirlemek amacıyla dinleme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde enkaz altında kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Olayın ardından Niğde Belediyesi ekipleri çöken duvarın kaldırılması için çalışma başlatırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. - NİĞDE