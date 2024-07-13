Niğde Kayseri yolu 25. kilometrede trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

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Niğde Kayseri yolu 25. kilometrede meydana gelen trafik kazasında 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Niğde- Kayseri karayolu Konaklı beldesi mevkide meydana geldi. Niğde istikametinden Kayseri istikametine seyreden 38 D 7179 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek takla attı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde bulunan araç sürücüsü Zafer Demiralp ve Hatice Demiralp olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan A.K. ve F.K. de ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE