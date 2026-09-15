Niğde merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Niğde merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Niğde merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı
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Niğde merkezli 8 ilde yüksek kazançlı yatırım vaadiyle 2 milyon 36 bin TL dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı. 9 şüphelinin yakalandığı operasyonda 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verilirken 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Niğde merkezli 8 ilde, yüksek kazançlı yatırım vaadiyle vatandaşları 2 milyon 36 bin TL dolandırdıkları ve suç gelirlerini kuyumcu üzerinden akladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi tutuklandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik 6 ay süren planlı çalışma yürütüldü. Çalışmaların ardından Adana, Mersin, Diyarbakır, Mardin, Denizli, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı. 11 Eylül'de adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. İfadeleri alınan 2 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında firari durumda bulunan 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Niğde, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niğde merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde merkezli 8 ilde dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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