Niğde Hastanesi Dolandırıcılık Uyarısı: Doktorlarınızı Kandırmasınlar! - Son Dakika
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Niğde Hastanesi Dolandırıcılık Uyarısı: Doktorlarınızı Kandırmasınlar!

Niğde Hastanesi Dolandırıcılık Uyarısı: Doktorlarınızı Kandırmasınlar!

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği, doktorların isimlerinin kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Hastaneden yapılan duyuruda, sahtekarların hastanede görevli hekimlerin ve idarecilerin fotoğraflarını kullanarak para talep ettikleri belirtildi. Vatandaşların bu tür art niyetli kişilere itibar etmemeleri gerektiği vurgulandı.

02.09.2024 17:43
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Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği vatandaşları, doktorların adını kullanan dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği yaptığı duyuruda; son günlerde hastanede görev yapan doktor ve idarecilerin fotoğraflarını kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu ifade edildi. Hastane başhekimliği tarafından konu hakkında yapılan yazılı açıklamada; "Son günlerde hastanemizde görev yapan hekimlerimizin ve idarecilerimizin fotoğrafları kullanılarak sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir. Telefonla, mesajla, sosyal medya yolu veya çeşitli yöntemlerle sizlere ulaşarak yardım, bağış veya ürün satışı adı altında para talebinde bulunan art niyetli kişilere lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Niğde Hastanesi Dolandırıcılık Uyarısı: Doktorlarınızı Kandırmasınlar! - Son Dakika

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