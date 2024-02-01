Niğde Valisi, çarşı ve mahalle bekçilerine başarı belgesi verdi

Niğde Valisi Cahit Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir'le birlikte 24 çarşı ve mahalle bekçisine göstermiş oldukları özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek başarı belgesi verdi.
Vali Çelik, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir birlikteliğinde makamında kabul ettiği 24 çarşı ve mahalle bekçisine, 380 aranan şahsın yakalanmasında, 52 bakayanın yakalanmasında, 6 hırsızlık şüphelisinin suçüstü yakalanmasında ve 5 narkotik şüphelisinin yakalanarak çeşitli uyuşturucu madde ve 60 ruhsatsız tabanca ele geçirilmesinde göstermiş olukları üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek başarı belgesi verdi.
Vali Çelik yaptığı açıklamada; çarşı ve mahalle bekçilerine gece gündüz yapmış oldukları özverili çalışmalardan dolayı teşekkür başarılarının devamını diledi. - NİĞDE
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