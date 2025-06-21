Nihal Candan\'ın ölüm haberi Bahar\'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 'dolandırıcılık ve kara para aklama' suçlamasıyla yargılanmış, ardından da tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.

Cezaevindeyken anoreksiya nervoza hastalığı teşhisi konulan Nihal Candan, hızla kilo kaybı ve yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Kısa süre önce hastaneye kaldırılan Candan'ın 23 kiloya kadar düştüğü öğrenildi.

Yoğun bakımdaki tedavisi sırasında kalbinin durduğu belirtilen 30 yaşındaki Nihal Candan, dün gece doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

Dün akşam ikinci kez kalbi duran internet fenomeni Candan'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nihal Candan'ın ölüm haberi ailesi ve yakın çevresini yasa boğdu.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Özellikle kardeşi Bahar Candan, hastane bahçesinde aldığı haberle adeta yıkıldı. Bir süredir ablasının başucundan ayrılmayan 27 yaşındaki Bahar Candan, sinir krizi geçirerek gözyaşları içinde feryat etti. Çevredeki arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen Candan'ın haykırışları hastane çevresinde duyuldu.