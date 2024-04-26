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Nihal Candan tahliye edildi

İSTANBUL - Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerden Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023'te tutuklanmıştı. Marmara Cezaevi'nde bulunan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Nihal Candan'ın anoreksiya hastalığı nedeniyle kilo kaybettiği ve bağışıklık sisteminin çökmek üzere olduğu iddia edildi.