Nihal Candan tahliye edildi ve hastaneye yatırıldı - Son Dakika
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Nihal Candan tahliye edildi ve hastaneye yatırıldı

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından tutuklanan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. Dün hastaneye yatırılan Candan'ın durumu hakkında bilgi alınmaktadır.

26.04.2024 17:34
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Tahliye kararı verilen Nihal Candan'ın hastaneye yatışı yapıldı

İSTANBUL - Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan hakkında bugün tahliye kararı verildi. Öte yandan edinilen bilgiye göre Nihal Candan'ın dün hastaneye yatışı yapıldı.

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023'te tutuklanmıştı. Marmara Cezaevi'nde bulunan Nihal Candan hakkında sağlık sorunları nedeniyle bugün tahliye kararı verildi.

Öte yandan edinilen bilgiye göre sağlık sorunları nedeniyle Nihal Candan'ın dün hastaneye yatışı yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Nihal Candan, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nihal Candan tahliye edildi ve hastaneye yatırıldı - Son Dakika

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