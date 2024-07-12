Nijer'de Mahkum Firarları Sonucu Tillaberi Bölgesinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Nijer'de Mahkum Firarları Sonucu Tillaberi Bölgesinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Nijer'in başkenti Niamey'in yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısında bulunan yüksek güvenlikli Koutoukale cezaevinde çok sayıda mahkum firar etti. Bu olayın ardından Tillaberi bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Firar eden mahkumların sayısı ve nasıl kaçtıkları hakkında henüz bilgi verilmedi. Cezaevinde terör örgütü El Kaide, DEAŞ ve Boko Haram üyesi mahkumlar da bulunuyordu.

12.07.2024 12:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nijer'de çok sayıda mahkumun cezaevinden firar etmesi sonucu Tillaberi bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Nijer'in başkenti Niamey'in yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısında bulunan yüksek güvenlikli Koutoukale cezaevindeki çok sayıda mahkum firar etti. Tillaberi bölgesinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Nijer İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yaşanan olayın ardından ekiplerin alarma geçirildiği duyuruldu. Kaçan mahkumların sayısına ve nasıl kaçtıklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Cezaevinde terör örgütü El Kaide, DEAŞ ve Boko Haram üyesi mahkumlar da yer alıyordu. - NİAMEY

Kaynak: İHA

Sokağa Çıkma Yasağı, Boko Haram, Mahkum, Nijer, Güvenlik, Cezaevi, Terör, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Nijer'de Mahkum Firarları Sonucu Tillaberi Bölgesinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:06 Yeniden Refahlı Doğan Aydal: Anayasa değişmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına kaçabilir Yeniden Refahlı Doğan Aydal: Anayasa değişmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına kaçabilir
12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
09:54 Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 13:41:51. #1.11#
SON DAKİKA: Nijer'de Mahkum Firarları Sonucu Tillaberi Bölgesinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement