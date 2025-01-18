Nijer'de Yakıt Tankeri Patladı: 60 Ölü

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Nijerya'nın Nijer eyaletinde yakıt tankerinin devrilmesiyle yaşanan patlamada en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin batısındaki Nijer eyaletinde bir yakıt tankerinin devrilmesiyle yaşanan patlamada en az 60 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Federal Karayolu Güvenliği Birliği (FRSC) Nijer eyaleti Komutanı Kumar Tsukwam, ölenlerin büyük bir kısmının tankerin devrilmesinin ardından dökülen benzini toplamak için gelen yoksul yerel halk olduğu belirtirken, "Durdurma çabalarına rağmen büyük bir kalabalık yakıt almak için toplandı" dedi. Tsukwam, itfaiye görevlilerinin yangını söndürmeyi başardığını aktardı.

Nijer eyaleti vali sözcüsü Bologi İbrahim ise, petrol tankerleri kazaya karıştığında bölge sakinlerinin kendi güvenliklerine öncelik vermeleri gerektiğini söyledi. - ABUJA