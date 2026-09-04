Nijerya'da petrol hırsızlığı sırasında gazdan etkilenen 37 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da en az 37 kişinin bir petrol boru hattından ham petrol çalmaya çalışırken sızan gazı soluması sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

Nijerya'nın güneyinde dün gece saatlerinde bir petrol boru hattından ham petrol çalmaya çalışan 37 kişi sızan gazdan etkilendi. Gazı soluyan 37 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken Nijeryalı yetkililer sayıyı doğrulamadı. Polis, 37 kişinin ham petrol çalmaya çalışırken öldüklerini açıkladı. Polis Sözcüsü Kaborlo Agabe, soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Nijeryalı bir Çevre örgütü, olayın Okari İskelesi'nde bir geminin yükleme yaptığı sırada meydana geldiğini ve şüpheli hırsızların yüksek basınç altında petrolü teknelere aktardığını söyledi. Olayın ardından kayıpların da olduğunu ve nehirde cesetlerin görüldüğü bildirildi.

Nijerya Güvenlik ve Sivil Savunma Birliği, dolaşan kayıp rakamlarının doğrulanmadığını ve söz konusu maddenin teknik olarak doğrulanması gerektiğini söyledi.