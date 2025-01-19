İstanbul Avcılar'da yeni evlenen gelin ve damada silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, nikahları kıyılan gelin, damat ve davetlilere nikah sarayından çıkarken üç kişi tarafından ateş açıldı.
Davetliler şoke olurken, damadın arkadaşı yaralandı. Ellerindeki silahla 4 - 5 el ateş eden üç kişi olay sonrasında kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri şüpheli Muhammed B.'yi yakalarken, diğer iki zanlı kaçtı.
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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