İstanbul\'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

3.Sayfa

İstanbul Avcılar'da yeni evlenen gelin ve damada silahlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre, nikahları kıyılan gelin, damat ve davetlilere nikah sarayından çıkarken üç kişi tarafından ateş açıldı.

DAMADIN ARKADAŞI YARALANDI

Davetliler şoke olurken, damadın arkadaşı yaralandı. Ellerindeki silahla 4 - 5 el ateş eden üç kişi olay sonrasında kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Polis ekipleri şüpheli Muhammed B.'yi yakalarken, diğer iki zanlı kaçtı.