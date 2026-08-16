Niksar'da Yanan Otomobilden Patlama - Son Dakika
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Niksar'da Yanan Otomobilden Patlama

Niksar\'da Yanan Otomobilden Patlama
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Tokat'ın Niksar ilçesinde bir otomobil alev aldı ve patladı. İtfaiye yangını kontrol altına aldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yanan otomobilde meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Olay, Niksar ilçesi Çamiçi Yaylası İlkoba mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.B. idaresindeki 52 AGT 835 plakalı Opel marka otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yanan otomobilde patlama meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Otomobil, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Niksar, Tokat, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Niksar'da Yanan Otomobilden Patlama - Son Dakika

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