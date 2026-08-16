Niksar\'da Yanan Otomobilden Patlama

Tokat'ın Niksar ilçesinde yanan otomobilde meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Olay, Niksar ilçesi Çamiçi Yaylası İlkoba mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, L.B. idaresindeki 52 AGT 835 plakalı Opel marka otomobil, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yanan otomobilde patlama meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.