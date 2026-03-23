Nişanlı Çift Kaza Kurbanı Oldu
23.03.2026 16:24
Isparta-Antalya yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden nişanlı çift yan yana defnedildi.

Isparta- Antalya kara yolunda otomobillerin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden nişanlı çift, Burdur'un Ağlasun ilçesinde yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Ağlasun Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kılıç idaresindeki 15 AEA 416 plakalı Toyota marka otomobil ile A.E.B.'nin (26) kullandığı 32 ABE 850 plakalı Citroen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü Mustafa Kılıç ile yanındaki nişanlısı Gizem Ateş olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer sürücü A.E.B. ile yanıdaki 3 yolcu ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Genç çift yan yana toprağa verildi

Bugün yakınları tarafından cenazeleri Isparta Şehir Hastanesi morgundan alınan çift, Ağlasun ilçesindeki Kemalettin Camii'nde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla Bala Mahallesi Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 16:25:26.
