Nişanlısına hediye hazırlarken sprey boya kutusu bomba gibi patladı

Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal Eskipolat Mahallesi'nde 5 Nisan'da 28 yaşındaki Muhammed Yılmaz talihsiz bir olay yaşadı. Yazın inşaatlarda çalışıp, kışın da köyünde hayvancılık yapan Muhammed Yılmaz, nişanlısına hediye paketi yapmak istedi.

AKILALMAZ BİR YÖNTEME BAŞVURDU

Yılmaz, hediyeleri içine koyacağı tahtadan meyve kasasını boyamak için sıktığı sprey boya kutusu çalışmadı. Yılmaz, donmuş olabileceğini düşündüğü sprey kutusunu, içi su dolu kabın içinde mutfaktaki ocağa koyarak bekletti.

SPREY KUTUSU ELİNDE BOMBA GİBİ PATLADI

Bir süre sonra çözülüp, çözülmediğini anlamak için eliyle salladığı sprey kutusu bomba gibi patladı. Sağ el parmakları, boynu ve yüzünde yanıklar oluşan Yılmaz, babası ve kuzeni tarafından araçla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada kimsenin kalmadığı evde yangın çıktı. Patlama ve yangın nedeniyle evde zarar oluştu.

"KİMSE BENİM YAPTIĞIMI YAPMASIN"

Adile ve Hasan Yılmaz çiftinin 8 çocuğundan 4'üncüsü olan Muhammed Yılmaz, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Nişanlıma hediye paketi yapmak için kasa aldım. Kasaya dekor verebilmek için sprey boya aldım. Spreye bastım fakat içinden boya çıkmadı ben de tüpte sıcak suda ısıtayım belki açılır diye düşündüm. Isıttıktan sonra elime alıp çalkaladığımı biliyorum. O ara patladı. Evin kapısı penceresi hasar görmüş, yangın da çıkmış. Babam ve kuzenim yanımdaydı, yardım etti, beni hastaneye getirdiler. El parmaklarımda, yüzüm ve boğazımda yanıklar oluştu. Kimse benim yaptığım gibi yapmasın. Eğer spreyden boya çıkmıyorsa sakın ısıtmasın yenisini alsınlar" diye konuştu.