Niyazi Turgay, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Görevine Atandı

3.Sayfa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan kararnameyle Iğdır Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Niyazi Turgay, düzenlenen törenle görevini devraldı. Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde gerçekleşen törende, Niyazi Turgay, görevi önceki Emniyet Müdürü Erden Sakarya'dan teslim aldı.

Devir teslim töreninde, iki müdür de Iğdır'ın huzur ve güvenliğinin korunması adına görev yapmanın onurunu dile getirdi. Yeni Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, Iğdır'a hizmet etmek için büyük bir kararlılıkla çalışacağını ifade ederken, Erden Sakarya da Iğdır halkına teşekkür etti. - IĞDIR