Nizip\'te Feci Kaza: 8 Yaralı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, Nizip ilçesi kırsal Sekili Mahallesi dağ yolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası otomobillerden Tofaş Şahin marka hurda yığınına dönerken, diğer otomobil ise savrulup 3 metre yükseklikten yandaki tarlaya uçarak ters döndü. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan 1'i ağır 8 kişiyi ilk müdahalenin ardından Gaziantep, Nizip ve Oğuzeli'ndeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP