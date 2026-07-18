Norveç'te Büyük Yangın: 100'den Fazla Ev Küle Döndü - Son Dakika
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Norveç'te Büyük Yangın: 100'den Fazla Ev Küle Döndü

Norveç\'te Büyük Yangın: 100\'den Fazla Ev Küle Döndü
18.07.2026 15:57
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Drammen şehrindeki yangında 100'den fazla ev yok oldu, 400 kişi tahliye edildi. Yangın kontrol altında değil.

Norveç'in Drammen şehrindeki bir evde başlayan yangının bölgeye yayılması sonucu 100'den fazla ev kül oldu. Alevler, ormanlık alana da sıçradı.

Norveç'in güneyindeki Drammen şehrindeki bir evde dün yerel saatle 15.30 civarında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, alevler bölgeye ve yakındaki ormanlık alana sıçradı. 400'den fazla kişinin tahliye edildiği faciada, 100'den fazla ev küle döndü. Norveç Sivil Koruma Müdürlüğü yangının, "modern tarihin en büyük yangını" olduğunu ifade etti. Polis, herhangi bir kayıp ihbarı olmadığını belirtirken, yangının bugün de devam ettiğini, henüz kontrol altına alınamadığını aktardı.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor. - OSLO

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Norveç, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Norveç'te Büyük Yangın: 100'den Fazla Ev Küle Döndü - Son Dakika

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