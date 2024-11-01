Novi Sad'da Çatı Çöktü: 11 Ölü

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Sırbistan'ın Novi Sad kentindeki tren istasyonunun girişindeki çatının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Sırbistan'daki tren istasyonunda meydana gelen olayda bilanço artıyor. Novi Sad kentindeki istasyonun girişindeki çatının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Sırbistan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğünü aktarırken, "Bu, birkaç saat daha sürecek olan son derece zor bir kurtarma operasyonu. Çeşitli kentlerden yaklaşık 80 kurtarma görevlisi ve ağır iş makinelerimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu binanın 1964 yılında inşa edilmiş olmasına bakmaksızın, bu trajedinin sorumlularının tespit edilmesi konusunda ısrarcı olacağız" dedi.

Yerel medya, Novi Sad Tren İstasyonu'ndaki seferlerin durdurulduğunu bildirdi. - BELGRAD