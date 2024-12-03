Nurdağı'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika
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Nurdağı'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı

Nurdağı\'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı

Gaziantep Nurdağı'nda yol kenarına park ettiği aracının dorsesinde kendini halatla asan bir TIR şoförü, devriye görevindeki jandarma tarafından son anda kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

03.12.2024 23:57
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Yol kenarına park ettiği TIR'ın dorsesinde kendisini halatla asan şoförü jandarma kurtardı.

Dün gece İslahiye- Nurdağı karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana gelen olayda TIR şoförü E.C., aracını park ederek dorsede halatla kendisini asmaya çalıştı.

Nurdağı'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı

JANDARMA SON ANDA KURTARDI

Bu esnada devriye görevindeki jandarma ekipleri, durumu fark etti. Ekipler dorse içerisinde şoförü halata asılı görünce müdahale ederek kurtardı.

Nurdağı'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. E.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Nurdağı'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı

Olaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nurdağı'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mahsun Oz:
    Rabbim yardım etsin 2 0 Yanıtla
  • Erol Tekce:
    Yazık, Allah bilir ne derdi vardı. Gencecik insanlar saçma sapan sebepler yüzüne canına kıyıyor, hayat yaşamaya değer… 1 0 Yanıtla
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