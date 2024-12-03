Nurdağı\'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı

3.Sayfa

Yol kenarına park ettiği TIR'ın dorsesinde kendisini halatla asan şoförü jandarma kurtardı.

Dün gece İslahiye- Nurdağı karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana gelen olayda TIR şoförü E.C., aracını park ederek dorsede halatla kendisini asmaya çalıştı.

JANDARMA SON ANDA KURTARDI

Bu esnada devriye görevindeki jandarma ekipleri, durumu fark etti. Ekipler dorse içerisinde şoförü halata asılı görünce müdahale ederek kurtardı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. E.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.