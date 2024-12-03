Yol kenarına park ettiği TIR'ın dorsesinde kendisini halatla asan şoförü jandarma kurtardı.
Dün gece İslahiye- Nurdağı karayolunun 19'uncu kilometresinde meydana gelen olayda TIR şoförü E.C., aracını park ederek dorsede halatla kendisini asmaya çalıştı.
Bu esnada devriye görevindeki jandarma ekipleri, durumu fark etti. Ekipler dorse içerisinde şoförü halata asılı görünce müdahale ederek kurtardı.
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. E.C., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan E.C.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin başlatılan inceleme devam ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Nurdağı'nda TIR Şoförü Son Anda Kurtarıldı - Son Dakika
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