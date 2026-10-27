Nusaybin'de araçta 22 bin 50 paket kaçak sigara bulundu, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Nusaybin'de araçta 22 bin 50 paket kaçak sigara bulundu, 2 şüpheli yakalandı

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Nusaybin\'de araçta 22 bin 50 paket kaçak sigara bulundu, 2 şüpheli yakalandı
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Nusaybin\'de araçta 22 bin 50 paket kaçak sigara bulundu, 2 şüpheli yakalandı
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araçta yapılan aramada 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araçta 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi. Çalışmalar kapsamında Nusaybin'de bir araçta yapılan aramada 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaNusaybinMardinGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Nusaybin'de araçta 22 bin 50 paket kaçak sigara bulundu, 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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