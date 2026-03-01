Nusaybin'de Firari Hükümlü Yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kasten adam öldürme suçundan hakkında 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, kasten adam öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN
