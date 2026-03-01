Nusaybin'de Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Nusaybin'de Firari Hükümlü Yakalandı

01.03.2026 15:01
Kasten adam öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kasten adam öldürme suçundan hakkında 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, kasten adam öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

