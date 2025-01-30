Nusaybin\'de Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsal Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 24 A 9900 Irak plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şükran Akbulut'a çarptı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yola savrulan Şükran Akbulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN