Mardin Nusaybin'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Mardin Nusaybin'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Mardin Nusaybin\'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

12.02.2024 13:19  Güncelleme: 13:20
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Akarsu Kavşağı'nda 16 SH 107 plakalı otomobil ile markası ve plakası belirlenemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin Nusaybin'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin Nusaybin'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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