Nusaybin\'de Zincirleme Trafik Kazası

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 tankerin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Uluslararası İpekyolu mevkiinde seyir halindeki plakası belirlenemeyen 4 tanker çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - MARDİN