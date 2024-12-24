Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 tankerin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Uluslararası İpekyolu mevkiinde seyir halindeki plakası belirlenemeyen 4 tanker çarpıştı. Zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralı, Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Nusaybin'de Zincirleme Trafik Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?