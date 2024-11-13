Nusret'in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi - Son Dakika
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Nusret'in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi

Nusret\'in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi

Restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe'nin banka hesabından sahte vekaletname kullanılarak 200 bin TL çekildi.

13.11.2024 22:01
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İş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe'nin banka hesabı akılalmaz bir yöntemle soyuldu. Sahte vekaletname kullanan bir şahıs Gökçe'nin hesabından 200 bin TL çekti.

SAHTE VEKALETNAME İLE BANKA HESABINA ERİŞTİ

Şanlıurfa'da İ.A.B. isimli şüpheli ünlü iş insanı ve restoran zinciri NUSR-ET'in sahibi Nusret Gökçe adına düzenlediği sahte vekaletname ile Gökçe'nin banka hesabına erişerek 200 bin TL çekti. Banka yetkilileri işlemi şüpheli bularak bankadan çıkan İ.A.B.'nin durumunu emniyet birimlerine bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri bankadaki kamera kayıtlarından dolandırıcılık olayına karışan şüphelinin eşkalini tespit etti. Polis ekipleri olay sonrası bankadan ayrılan İ.A.B.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerce yapılan incelemelerde, şüphelinin sahte belgelerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu tespit edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından İ.A.B. isimli şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İ.A.B., 'resmi belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nusret'in banka hesabından akılalmaz yöntemle yüzbinlerce lira çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • mutlu kulçabay:
    200 bin ne ola ki Nusret için :) 17 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ulan arkadaş sahtekalikta üstümüze yok valla .... 13 1 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Artık İnsanlardan Dolandırıcı Olmuş Bu Ülkede 10 0 Yanıtla
  • Mehmet ali selvi:
    Aslında nusret‘ten isteseydi onlara bile gerek kalmazdı öyle sanıyorum ki ona ona verirdi 8 0 Yanıtla
  • Mehmet ali selvi:
    200.000 TL Nusret için nedir denizdeki Çakıl tanesinden farksız belki de bir şişe su parası bile değildir onun için 6 1 Yanıtla
  • Yahya kaptan:
    Bu basliklari kim atiyorsa Allah iyiligini versin,yuzbinlerce degince insan bisey var zannediyor 3 0 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Soytarı Embesil Nusret 2 0 Yanıtla
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