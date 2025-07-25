O mesafeden tazyikli su sıkılır mı? Genç kız hayatının şokunu yaşadı

Bir oto yıkamacıda anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirmek isteyen genç kız, otomobili yıkayan şahsın yüzüne tazyikli su tutması ile neye uğradığını şaşırdı.

Kısa sürede viral olan görüntünün altına "Elindeki suyun basıncının farkında bile değil", "Kızı ilk defa makyajsız görmek istemiş olabilir", "Hanım kızımız umarım tek parça olarak hayatına devam edebilir" şeklinde yorumlar yapıldı.