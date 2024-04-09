Ocakta unutulan tencere yangın çıkardı
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde altı yanan ocakta unutulan tencerenin tutuşması neticesinde yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, mutfakta hasar oluştu.
Olay, Kökşlü Çeşme Mahallesi 508. Sokak'ta bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, altı yanan ocakta unutulan tencere tutuştu. Mutfaktan yükselen alevleri fark eden daire sakinleri panikle sokağa çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın dairenin tamamına sıçramadan söndürüldü. Mutfakta hasar oluşurken, yaralanan ya da dumandan etkilenen olmadı.
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