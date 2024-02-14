Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 1 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir dairenin mutfak kısmında ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu. Yangın sonucunda mutfak kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve dumandan etkilenen kişi hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.02.2024 00:35  Güncelleme: 00:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 1 kişi dumandan etkilendi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dairenin mutfak kısmındaki ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu. Mutfak kullanılmaz hele gelirken, 1 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Yeniyalı Mahallesi Hasan Sevinç Sokak'taki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.A.'ya ait dairenin mutfak kısmında ocak üzerinde unutulan yemek yangına sebep oldu. Büyüyen alevler mutfağın tamamına sirayet ederken, aile fertleri panikle dışarıya çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Dumandan etkilendi

Daireye dolan dumandan etkilenen ismi öğrenilemeyen bir kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Körfez Devlet Hastanesine sevk edildi. Öte yandan, mutfak yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri soğutma ve duman tahliyesi için çalışma gerçekleştirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 1 kişi dumandan etkilendi
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Kocaeli, İtfaiye, Körfez, Güvenlik, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 00:44:58. #1.13#
SON DAKİKA: Ocakta unutulan yemek yangın çıkardı: 1 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement