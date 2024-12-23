Ödemiş\'te Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 2 katlı evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde Ödemiş ilçesi Alaşarlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, S.Ç.'ye ait 2 katlı evin çatı kısmında soba bacasından kaynaklı yangın çıktı. Alevler çatıyı ve evin bir bölümünü sararken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar sonrası adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. - İZMİR