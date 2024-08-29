İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti - Son Dakika
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İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren şahıs, aynı bıçakla intihar etti.

29.08.2024 19:01  Güncelleme: 20:05
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir kişi, güzellik merkezinin önünde ayrılma aşamasındaki eşi ve eşinin arkadaşını bıçaklayıp intihar etti. Meydana gelen olayda arkadaş ve cinayet zanlısı koca hayatını kaybederken, eşi tarafından bıçaklanan kadın ise ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı yakınında bulunan bir güzellik merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocası Özkan Karabıyık ile bir süredir ayrı olan ve koruma kararı bulunan Esin Karabıyık ile arkadaşı Ebru Duvar güzellik merkezine gitti. Burada bir süre vakit geçirdikten sonra dışarı çıkan Esin Karabıyık, kocası ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ve arkadaşının da tartışmaya girmesi üzerine Özkan Karabıyık yanında getirdiği bıçakla karısı ve arkadaşını defalarca bıçakladı. İki kadın da kanlar içerisinde yere yığılırken saldırgan koca daha sonra aynı bıçakla kendisini yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis tarafından çevre güvenliği sağlanırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde iki çocuk annesi Ebru Duvar ile Özkan Karabıyık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Esin Karabıyık ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

DURUMU AĞIR

Polis ekipleri tarafından olay yerinde çalışmalar yürütülürken, hastanede tedavi altına alınan Esin Karabıyık'ın hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir\'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti - Son Dakika

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