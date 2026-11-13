Odun keserken dengesini kaybedip ırmağa düşen 70 yaşındaki şahıs yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Odun keserken dengesini kaybedip ırmağa düşen 70 yaşındaki şahıs yaşamını yitirdi

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Odun keserken dengesini kaybedip ırmağa düşen 70 yaşındaki şahıs yaşamını yitirdi
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Trabzon Çarşıbaşı'nda fındık bahçesinde odun kesen 70 yaşındaki şahıs, dengesini kaybederek yaklaşık 30 metrelik yükseklikten ırmağa düştü. Şahıs hayatını kaybederken cansız bedeni oğlu tarafından derede bulundu ve Cuma namazının ardından toprağa verildi.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde fındık bahçesinde odun kestiği sırada dengesini kaybederek ırmağa düşen 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çarşıbaşı ilçesine bağlı Kovanlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa Yalçın (70) sabah saatlerinde evlerinden ayrılarak fındık bahçesinde odun yapmaya gitti. Ancak uzun süre eve dönmeyen Mustafa Yalçın'ın durumundan şüphelenen yakınları kendisini aramaya çıktı. Mustafa Yalçın'ın cansız bedeni oğlu tarafından odun kestiği bölgede derenin içinde bulundu.

Acı haberin duyulmasının ardından ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri yasa boğuldu. Yaklaşık 30 metrelik yükseklikten düştüğü tespit edilen Mustafa Yalçın'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ

6 çocuk babası 70 yaşındaki Mustafa Yalçın'ın cenazesi bugün Kovanlı Mahallesi Merkez Camisinde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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