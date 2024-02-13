Odun keserken hayatını kaybeden adamın kalp krizinden öldüğü belirlendi - Son Dakika
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Odun keserken hayatını kaybeden adamın kalp krizinden öldüğü belirlendi

Odun keserken hayatını kaybeden adamın kalp krizinden öldüğü belirlendi

Aksaray'da evinin bahçesinden odun kesmeye giden ve bir süre sonra ölü olarak bulunan 79 yaşındaki adamın yapılan otopsi sonucunda kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi. Olay, 8 Şubat tarihinde Ereğli Kapı Mahallesi 1407 Sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde yaşandı. Odun kesmek için evden çıkan Hüsnü Aktaş bir süre eve dönmeyince yakınları durumundan şüphelenerek bahçeye gitti. Odunların arasında yerde yatan yaşlı adamın bayıldığını düşünen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yerine çağırılan Adli Tıp Uzmanları tarafından yaşlı adamın cansız bedeni incelendikten sonra otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Adli Tıp Uzmanları tarafından yapılan otopsi sonucunda yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi.

13.02.2024 22:37  Güncelleme: 22:48
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Odun keserken hayatını kaybeden adamın kalp krizinden öldüğü belirlendi

AKSARAY - Aksaray'da evinin bahçesinden odun kesmeye giden ve bir süre sonra ölü olarak bulunan 79 yaşındaki adamın yapılan otopsi sonucunda kalp krizinden hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, 8 Şubat tarihinde Ereğli Kapı Mahallesi 1407 Sokakta bulunan 2 katlı müstakil evin bahçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, odun kesmek için evden çıkan Hüsnü Aktaş bir süre eve dönmeyince yakınları durumundan şüphelenerek bahçeye gitti. Odunların arasında yerde yatan yaşlı adamın bayıldığını düşünen yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi gerçekleştirilen yaşlı adamın öldüğü belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yerine çağırılan Adli Tıp Uzmanları tarafından yaşlı adamın cansız bedeni incelendikten sonra otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Adli Tıp Uzmanları tarafından yapılan otopsi sonucunda yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İHA

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